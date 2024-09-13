В подмосковном ЖК продолжили селить гастарбайтеров вопреки жалобам

В подмосковном ЖК «Горки парк» продолжили селить гастарбайтеров вопреки жалобам

Вопреки жалобам дольщиков в жилищном комплексе (ЖК) «Горки парк» в Подмосковье продолжили селить гастарбайтеров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В дома первой очереди застройщик поселил мигрантов еще в начале года. Когда историю предали огласке, девелопер был вынужден отреагировать на претензии, и строителей переселили в дома второй и третьей очередей с более поздними сроками сдачи.

Подмосковный ЖК считается проблемным, сроки ввода в эксплуатацию нарушены во всех трех очередях. Первая была сдана с опозданием в пять месяцев, а ключи от объектов во второй и третьей очередях должны были вручить в феврале и апреле 2024-го. Даже во введенном доме квартиры все еще не отдают. За время простоя они стали непригодными для жизни, уверяют покупатели. По их словам, пока недвижимость оставалась бесхозной, строители целиком обустроили там свой быт: спали на полу, готовили еду, а по углам справляли нужду. Некоторые квартиры выделили под отходы — там собственники обнаружили горы мусора.

С жалобами на зловоние и грязь они обратились к застройщику. В компании «Самолет» признали, что простаивающие квартиры заняты гастарбайтерами. Тем не менее застройщик не спешит устранять проблему. За годы строительства в ЖК сменилось руководство, однако это не ускорило решение конфликта. Сроки ввода домов продолжают сдвигать. Инициативная группа комплекса настояла на том, чтобы подрядчик отражал текущее состояние объектов в Google-таблице. Таблицу обновляли только первый месяц. Митинг у штаба начальства был проигнорирован, а вслед за гневными комментариями в группах ЖК в соцсетях идут блокировки.

Ранее аналогичная ситуация возникла в столичном ЖК «Лосиноостровский парк». Собственники обвинили незаконных жильцов в затягивании сдачи квартир.