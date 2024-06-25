Первичное жилье россиян превратилось во вторичное

В ЖК «Горки Парк» компании «Самолет» в Видном поселились мигранты

В подмосковном Видном в жилом комплексе (ЖК) «Горки Парк» компании «Самолет» вместо собственников обосновались строители-мигранты. О том, что первичное жилье россиян фактически превратилось во вторичное, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, хозяева более полугода не могут заехать в свои квартиры, так как там живут рабочие. Собственники посетовали, что застройщик неоднократно переносил сроки сдачи корпусов — изначально выдать ключи обещали в октябре 2023 года для первой очереди и в феврале 2024-го для второй, после чего даты сдвинулись до января и марта 2024 года соответственно. Когда хозяева недвижимости решили проверить, как продвигается стройка, то обнаружили, что в их квартиры заселились мигранты: в помещениях мужчины готовят, принимают пищу, а по углам справляют нужду.

Собственники жалуются на грязь, зловоние и на то, что работа строителей простаивает. Между тем покупатели проблемной недвижимости вынуждены вносить платежи по ипотеке в срок, а также тратить деньги на съемное жилье, пока корпуса не сданы. Baza отмечает, что на данный момент в ЖК смогли заселиться лишь 500 человек из трех тысяч — хозяевам квартир в первой очереди стали выдавать ключи 15 апреля. Вторая очередь, согласно недавним обещаниям, должна была заселяться с конца мая, однако сроки вновь подвинули. В Госстройнадзоре в ответ на жалобы граждан заявили, что выдать ключи оставшимся дольщикам должны до 30 июля. При этом «Самолет» обещает выдать ключи от квартир уже до начала осени.

В июне об аналогичной ситуации рассказали в Москве, где строители-мигранты бесплатно поселились в квартирах достроенного жилого комплекса «Лосиноостровский парк».