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17:14, 20 сентября 2024Культура

Звезда «Игры престолов» напугал фанатов своим новым образом

Питер Динклэйдж предстал в неузнаваемом образе на съемках фильма «Король Лир»

Фото: The Image Direct / Legion-Media

Звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж предстал в новом неузнаваемом образе на съемках фильма по шекспировскому «Королю Лиру» и напугал фанатов. Кадры со съемочной площадки публикует JustJared.

В новой адаптации классического произведения Динклэйдж играет шута, советника стареющего короля. Используя юмор и сарказм, он может указывать правителю на его недостатки. Фанаты актера обратили внимание на пугающий яркий грим и фантасмагоричный образ, в котором Динклэйдж предстал на опубликованных снимках.

Вместе с ним в картине сыграли Аль Пачино и Джессика Честейн.

Ранее стало известно, что продолжение известного зомби-хоррора «28 дней спустя» сняли на iPhone 15 при многомиллионном бюджете.

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      Андрей Шеньшаков
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