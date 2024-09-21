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06:43, 21 сентября 2024Мир

Адвокат оценил вероятность тюремного срока для Трампа

Адвокат Такопина: Трампа не приговорят к сроку из-за дела о подлоге документов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Бывший адвокат кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Джо Такопина оценил вероятность тюремного срока для политика. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам юриста, дело о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниелс, не будет иметь серьезных последствий. Он добавил, что это не обернется тюремным сроком для бывшего американского лидера.

«Я не думаю, что [Трампа] посадят по этому делу. Очевидно, что никто так не считает», — заявил адвокат. По его словам, наиболее тяжелым делом в отношении бывшего главы Белого дома является то, которое связано со штурмом Капитолия 6 января 2020 года сторонниками политика.

Ранее Такопина заявил, что уголовные дела, возбужденные в отношении Трампа, не помешают ему победить на предстоящих выборах. Он отметил, что уголовные дела не изменят мнения сторонников и противников политика. По словам адвоката, решающее влияние на избирателей окажут результаты предвыборных дебатов.

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      Марина Совина
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