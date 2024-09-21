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04:38, 21 сентября 2024Мир

Шансы Трампа на переизбрание оценили

Адвокат Такопина: уголовные дела не помешают Трампу победить на выборах

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Уголовные дела, возбужденные в отношении кандидата в президенты США Дональда Трампа, не помешают ему победить на предстоящих выборах. Шансы на переизбрание оценил адвокат бывшего главы государства Джо Такопина в беседе с РИА Новости.

«Возможно, у некоторых граждан возникнут трудности с голосованием за кандидата, у которого имеются судимость и незакрытые против него обвинения, но, по всей видимости, все это отошло на второй план по сравнению с другими важными вопросами», — сказал Такопина.

Он отметил, что уголовные дела не изменят мнения сторонников и противников Трампа. По словам адвоката, решающее влияние на избирателей окажут результаты предвыборных дебатов.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что Дональд Трамп в случае своей победы может предложить России приемлемые условия по нормализации отношений, но потребует жестких уступок относительно контактов с Китаем. Это и отличает позицию политика от позиции Камалы Харрис. Политолог при этом считает, что для обоих кандидатов разрешение ближневосточного кризиса и противостояние с Китаем намного важнее украинского конфликта.

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      Евгений Силаев
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