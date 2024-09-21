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17:39, 21 сентября 2024Интернет и СМИ

Бородина осудила флиртовавших на шоу женатого рэпера и блогершу Лерчек

Бородина осудила флиртовавших на шоу рэпера Natan с блогершей Лерчек

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Телеведущая Ксения Бородина осудила рэпера Natan (Алишер Мирзохонов) и блогершу Лерчек (Валерия Чекалина), которые флиртовали во время шоу «Звезды в джунглях». Ее комментарий приводит Super.ru.

На съемках в Колумбии Лерчек и Natan не раз обнимались на пляже. Музыкант также носил девушку на руках. При этом известно, что певец женат.

Возлюбленный Бородиной Николай Сердюков разъяснил, что в программе создали «определенные условия» для такого поведения. Сама телеведущая уверена, что этим нельзя оправдать их действия.

«Если бы я была женой Натана, я бы развелась тут же», — поделилась Бородина.

Ранее телеведущая предположила, что многие блогеры покинули Россию из-за страха перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По мнению Бородиной, многим из них следовало бы нанять компетентного юриста и бухгалтера, сообщить налоговой о своей деятельности и узнать, что можно исправить.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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