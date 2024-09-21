Сколково: доля компаний в кризисном состоянии снизилась за год втрое

Доля российских компаний, которые находятся в состоянии кризиса и выживания, за год снизилась в три раза – до пяти процентов. Об этои говорится в исследовании школы управления Сколково, передает РИА Новости.

В прошлом году в фазе выживания находились 15 процентов компаний, а еще годом ранее их было 30 процентов.

Основная часть компаний в текущем 2024 году, по их собственной оценке, находится в фазе роста и развития: их 44 процента против 33 процента в 2023 году и 18 процентов в 2022 году.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил, что резкое падение рынка криптовалют может стать предвестником масштабного экономического кризиса.