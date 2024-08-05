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20:21, 5 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о «ремейке» кризиса 2008 года

Аналитик Голубовский: падение биткоина может стать предвестником кризиса

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Резкое падение рынка криптовалют может стать предвестником масштабного экономического кризиса. Об этом в беседе с 360 предупредил россиян аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Эксперт напомнил, что в понедельник, 5 августа, также обвалились фондовые индексы в Азии, Европе и США. «Это фондовый кризис начался, может быть. А поскольку биткоин — рисковый актив, он валится вместе со всеми рисковыми активами», — объяснил он. Инвесторы решили забрать свои средства со всех рынков, в том числе криптовалютных, добавил аналитик. Причиной падения рынка криптовалют могли стали опасения по поводу обострения конфликта между Израилем и Ираном, рост безработицы и риски рецессии в США и повышение Центробанком Японии ключевой ставки.

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Голубовский спрогнозировал, что вслед за падением биткоина в мире может случиться «ремейк» 2008 года. По его словам, сейчас «все идет к рецессии глобальной, в которую все перестали верить, и так всегда бывает». Аналитик напомнил, что за полгода до глобальных кризисов эксперты обычно переставали ожидать рецессию и верили в «мягкую посадку».

По мнению эксперта, глобальный экономический кризис коснется всех, в том числе россиян. «Нефть, если будет снижаться, нас с вами это затронет», — заявил он. При худшем сценарии повторения кризиса 2008 года ожидается ослабления рубля, ухудшение торгового баланса и рост цен на импорт, спрогнозировал Голубовский.

В понедельник, 5 августа, курс биткоина обрушился ниже 50 тысяч долларов за монету: это оказалось самым резким падением с 2021 года. За 24 часа криптовалюта потеряла 18 процентов, а за двое суток — почти пятую часть стоимости. Ethereum за день подешевел на 20 процентов, а в моменте «эфир» падал до 2,1 тысячи долларов, что является минимальным значением в этом году.

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