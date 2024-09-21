Фигурантам по делу о нападении на офис Wildberries назначили административные аресты

Суды назначили аресты для 19 человек после стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Суды в Москве назначили административные аресты на 15 суток для 19 человек после стрельбы у офиса Wildberries в центре столицы, в результате которой не удалось спасти двух граждан. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Четверо фигурантов по делу о нападении, включая Владислава Бакальчука, были отпущены.

Накануне вечером Бакальчук рассказал об освобождении в Telegram. Он поделился с подписчиками роликом, снятым в квартире. На видео мужчина пообещал, что будет продолжать «бороться за свою семью и семейный бизнес».

18 сентября Бакальчук участвовал в нападении на офис компании Wildberries, которое закончилось вооруженным конфликтом, стрельбой в центре Москвы. По информации РБК, ему были предъявлен обвинения в убийстве, покушении на убийство, покушении на силовика и самоуправстве.

В июле стало известно о начале бракоразводного процесса в семье основателей российского маркетплейса. Тогда Бакальчук пожаловался главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, что его жена Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.