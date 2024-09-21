Следователи отпустили сооснователя Wildberries Бакальчука из-под стражи

Сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука отпустили из-под стражи. Он был задержан по делу об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве.

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба. В этот момент Бакальчук вместе с неизвестными «бородачами», как охарактеризовал их один из очевидцев, пытался попасть внутрь здания, но их не пропускала охрана. Жертвами стали два сотрудника офиса. Еще семеро получили ранения.

После стрельбы следователи предъявили бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук обвинения по четырем уголовным статьям.

20 сентября Бакальчук сообщил, что с ним все в порядке и он находится дома. Бизнесмен также пообещал оказать помощь и поддержку всем пострадавшим. Он выразил благодарность каждому, кто переживал за него «в этот непростой период».

Я в шоке. Уверен, что власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание Владислав Бакальчук Сооснователь маркетплейса Wildberries

Бакальчук обратился к бывшей жене после освобождения

Предприниматель обратился к бывшей супруге и заявил, что 18 сентября в офис Wildberries в центре Москвы он приезжал с «мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам "ВБ-Девелопмент", аудита так называемого "слияния"». Однако после этого по нему и его команде открыли огонь «непонятные люди».

После стрельбы у офиса Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала в своем Telegram-канале ролик, в котором она в слезах обратилась к бывшему мужу.

Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда? Татьяна Бакальчук Основательница маркетплейса Wildberries

В июле стало известно о начале бракоразводного процесса в семье основателей российского маркетплейса. Тогда Владислав Бакальчук пожаловался главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, что его жена Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

По делу о стрельбе арестовали 30 человек

В Москве арестовали 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries. Согласно постановлению Басманного суда, оглашенному в отношении одного из фигурантов, причастные к делу лица пробудут под стражей до 18 ноября 2024 года.

Всего обвинения предъявлены 33 лицам, среди них — Владислав Бакальчук. Однако представители бизнесмена после его освобождения заявили, что следователи центрального аппарата СК России не нашли состава преступления в его действиях.

При этом источники издания в правоохранительных органах считают, что «вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт». Отмечается, что оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются.