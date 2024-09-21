Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:44, 21 сентября 2024Силовые структуры

Бакальчука отпустили из-под стражи. Сооснователь Wildberries сделал первое заявление после освобождения

Следователи отпустили сооснователя Wildberries Бакальчука из-под стражи

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука отпустили из-под стражи. Он был задержан по делу об убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве.

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба. В этот момент Бакальчук вместе с неизвестными «бородачами», как охарактеризовал их один из очевидцев, пытался попасть внутрь здания, но их не пропускала охрана. Жертвами стали два сотрудника офиса. Еще семеро получили ранения.

После стрельбы следователи предъявили бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны Бакальчук обвинения по четырем уголовным статьям.

20 сентября Бакальчук сообщил, что с ним все в порядке и он находится дома. Бизнесмен также пообещал оказать помощь и поддержку всем пострадавшим. Он выразил благодарность каждому, кто переживал за него «в этот непростой период».

Я в шоке. Уверен, что власти разберутся в случившемся и все виновные понесут наказание

Владислав БакальчукСооснователь маркетплейса Wildberries

Бакальчук обратился к бывшей жене после освобождения

Предприниматель обратился к бывшей супруге и заявил, что 18 сентября в офис Wildberries в центре Москвы он приезжал с «мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам "ВБ-Девелопмент", аудита так называемого "слияния"». Однако после этого по нему и его команде открыли огонь «непонятные люди».

После стрельбы у офиса Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала в своем Telegram-канале ролик, в котором она в слезах обратилась к бывшему мужу.

Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?

Татьяна БакальчукОсновательница маркетплейса Wildberries

В июле стало известно о начале бракоразводного процесса в семье основателей российского маркетплейса. Тогда Владислав Бакальчук пожаловался главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, что его жена Татьяна попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманом завладеть бизнесом.

По делу о стрельбе арестовали 30 человек

В Москве арестовали 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries. Согласно постановлению Басманного суда, оглашенному в отношении одного из фигурантов, причастные к делу лица пробудут под стражей до 18 ноября 2024 года.

Материалы по теме:
Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries на фоне увольнений. Что еще он сказал о жене и совместном бизнесе?
Бакальчук назвал нерадужными перспективы Wildberries на фоне увольнений. Что еще он сказал о жене и совместном бизнесе?
31 июля 2024
Богатейшая женщина России разводится и делит Wildberries. На что рассчитывает ее муж и почему он обратился к Кадырову?
Богатейшая женщина России разводится и делит Wildberries.На что рассчитывает ее муж и почему он обратился к Кадырову?
24 июля 2024
У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА
У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА
18 сентября 2024

Всего обвинения предъявлены 33 лицам, среди них — Владислав Бакальчук. Однако представители бизнесмена после его освобождения заявили, что следователи центрального аппарата СК России не нашли состава преступления в его действиях.

При этом источники издания в правоохранительных органах считают, что «вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт». Отмечается, что оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бакальчука отпустили из-под стражи. Сооснователь Wildberries сделал первое заявление после освобождения

      Столтенберг предостерег ЕС от соперничества с НАТО

      Еще два беспилотника самолетного типа сбили в российском регионе

      Пушков сделал заявление об участии Харрис в выборах президента США

      На Украине женщины перекрыли дорогу у ворот военкомата

      ЦБ понизил официальный курс доллара США и повысил курс евро

      Еще десять беспилотников сбили в российском регионе

      В МИД Германии предрекли Украине конец без поддержки Запада

      Полковник заявил об изменении тактики России по освобождению Донбасса

      Адвокаты Бакальчука прокомментировали его освобождение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше