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22:43, 20 сентября 2024Силовые структуры

В Москве арестовали 30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries

Басманный суд постановил арестовать 30 лиц в деле о стрельбе у офиса Wildberries

30 фигурантов по делу о стрельбе возле офиса Wildberries арестованы в Москве по решению Басманного суда, который удовлетворил хадатайства правоохранителей. Ою этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Согласно постановлению, оглашенному в отношении одного из фигурантов, причастные к делу лица пробудут под стражей до 18 ноября 2024 года.

Всего обвинения были предъявлены 33 людям, среди них — муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. Ему вменяют преступления по четырем уголовным статьям.

18 сентября в центре Москвы произошло нападение на головной офис компании. Вооруженный конфликт привел к тому, что семь человек пострадало, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.

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      Александра Синицына
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