Адвокаты Бакальчука прокомментировали его освобождение

Адвокаты заявили, что СК не нашел состава преступления в действиях Бакальчука

Адвокаты сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука прокомментировали его освобождение. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам представителей бизнесмена, следователи центрального аппарата СК России не нашли состава преступления в его действиях. За подробностями они посоветовали обратиться в СКР.

При этом источники издания в правоохранительных органах считают, что «вопрос по Бакальчуку еще до конца не закрыт». Отмечается, что оперативно-следственные мероприятия в его отношении продолжаются.

Ранее стало известно, что следователи отпустили Бакальчука, задержанного по делу убийстве, покушении на полицейского и самоуправстве.

В среду, 18 сентября, у офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба. В этот момент Бакальчук вместе с неизвестными «бородачами», как охарактеризовал их один из очевидцев, пытался попасть внутрь здания, но их не пропускала охрана. Жертвами стали два сотрудника офиса. Еще семеро получили ранения.

Сам предприниматель заявил, что пришел в офис якобы на заранее запланированные переговоры, а начавшаяся стрельба была актом агрессии против него.