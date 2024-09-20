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23:00, 20 сентября 2024Россия

Совладелец Wildberries Бакальчук обратился к своей жене после освобождения

Совладелец Wildberries Бакальчук сообщил, что он дома, и у него «все в порядке»
Владислав Бакальчук

Владислав Бакальчук. Кадр: Forbes / YouTube

Совладелец маркетплейса Wildberries сообщил, что он находится дома и у него «все в порядке». Видеоролик появился в Telegram-канале бизнесмена.

«Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!!!» — отметил он.

Также Бакальчук обратился к жене Татьяне и сказал, что 18 сентября в офис Wildberries в центре Москвы он приезжал с «мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент, аудита так называемого "слияния"». Однако после этого по нему и его команде открыли огонь «непонятные люди».

Нападение на главный офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек. Двоих человек спасти не удалось. Всего по делу о стрельбе у офиса Wildberries Следственный комитет требует арестовать 27 человек. Они были задержаны и допрошены 18 и 19 сентября. Среди них — муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. Ранее сообщалось, что по месту его жительства проходят обыски.

Сама основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук ранее в своем видеообращении к мужу заявила, что вооруженные люди ворвались в офис компании, где устроили перестрелку и погром. Бизнесвумен подтвердила информацию о трех раненых в результате событий, отметив, что речь шла о попытке рейдерского захвата и «никто ни о каких переговорах не договаривался».

Ранее стало известно, что фигуранты уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberriеs заявили о желании уйти на СВО.

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      Марина Совина
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