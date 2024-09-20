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18:26, 20 сентября 2024Силовые структуры

Обыски начались в доме мужа основательницы Wildberries

В доме мужа основательницы Wildberries Бакальчука проводят обыски

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В доме мужа основательницы Wildberries Владислава Бакальчука проводят обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее ходатайство следователя о проведении безотлагательного обыска по месту жительства Бакальчука поступило в суд Москвы. Правоохранительные органы попросили выдать санкцию на срочное следственное мероприятие.

19 сентября Бакальчуку предъявили обвинения по четырем уголовным статьям после стрельбы, произошедшей накануне у головного офиса компании в центре Москвы. По ним предпринимателю грозит до 20 лет заключения.

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