Фигуранты дела о стрельбе у офиса Wildberriеs заявили о желании уйти на СВО

«Лента.ру»: фигуранты дела о стрельбе у офиса Wildberriеs планируют уйти на СВО

Фигуранты уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberriеs в центре Москвы заявили о желании уйти на СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

На данный момент по уголовному и административному делу арестованы 26 человек, все они заявили о намерении подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Согласно недавно принятому закону, расследование уголовного дела в отношении обвиняемых, изъявивших желание участвовать в СВО, должно быть приостановлено.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек. Всего по делу о стрельбе у офиса Wildberries Следственный комитет России требует арестовать 27 человек. Они были задержаны и допрошены 18 и 19 сентября. Среди них — муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. Ранее сообщалось, что по месту его жительства проходят обыски.

