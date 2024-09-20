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19:39, 20 сентября 2024Силовые структуры

Фигуранты дела о стрельбе у офиса Wildberriеs заявили о желании уйти на СВО

«Лента.ру»: фигуранты дела о стрельбе у офиса Wildberriеs планируют уйти на СВО

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фигуранты уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberriеs в центре Москвы заявили о желании уйти на СВО. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ходом дела.

На данный момент по уголовному и административному делу арестованы 26 человек, все они заявили о намерении подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону СВО. Согласно недавно принятому закону, расследование уголовного дела в отношении обвиняемых, изъявивших желание участвовать в СВО, должно быть приостановлено.

Нападение на головной офис Wildberries произошло утром 18 сентября в центре Москвы. В результате вооруженного конфликта пострадали семь человек. Всего по делу о стрельбе у офиса Wildberries Следственный комитет России требует арестовать 27 человек. Они были задержаны и допрошены 18 и 19 сентября. Среди них — муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук. Ранее сообщалось, что по месту его жительства проходят обыски.

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      Илона Палей
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