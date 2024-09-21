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21:10, 21 сентября 2024Бывший СССР

Инспекторам МАГАТЭ показали поврежденный дроном трансформатор на ЗАЭС

Инспекторам МАГАТЭ показали поврежденный дроном трансформатор подстанции «Заря»

Фото: Globallookress.com

Инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) показали поврежденный дроном трансформатор подстанции «Заря» в Энергодаре. Об этом в Telegram-канале сообщил директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук.

Он уточнил, что в результате атаки беспилотника был поврежден трансформатор, находящийся в 300 метрах от периметра станции, из него вытекло масло, возгорания не последовало.

«Привезли экспертов на место событий, ответили на все вопросы», — добавил Черничук. Представители ЗАЭС будут просить МАГАТЭ и его главу Рафаэля Гросси обратить внимание мировой общественности на опасные события, которые происходят вокруг станции.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что в районе ЗАЭС фиксируется до 62 украинских беспилотных летательных аппаратов в день. Всего за четыре месяца таких полетов было 2 054.

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      Марина Совина
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