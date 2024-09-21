The Lancet Neurology: выявлен рост случаев инсульта по всему миру

Исследователи из Оклендского технологического университета и Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете выявили рост случаев инсульта по всему миру. Работа опубликована в журнале The Lancet Neurology.

С 1990 по 2021 год число людей, перенесших инсульт, увеличилось на 70 процентов, а количество фатальных исходов, связанных с инсультом, выросло на 44 процента. В 2021 году инсульт стал третьей по значимости причиной ухода из жизни в мире после ишемической болезни сердца и COVID-19. Важным фактором, способствующим росту бремени инсульта, является старение населения и увеличение влияния предотвратимых факторов риска.

Для анализа использовались данные Глобального исследования бремени болезней (GBD), охватывающие 1990-2021 годы. Исследователи оценивали влияние таких факторов риска, как высокий индекс массы тела (ИМТ), артериальное давление, уровень сахара в крови и воздействие загрязнения воздуха. Стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости и смертности также позволили выявить региональные различия: бремя инсульта оказалось значительно выше в странах с низким и средним уровнем дохода.

Согласно результатам, в 2021 году число потерянных лет здоровой жизни из-за инсульта возросло до 160,5 миллиона, что на 32 процента больше по сравнению с 1990 годом. В странах с низким уровнем дохода, таких как регионы Африки и Азии, показатели заболеваемости и смертности в 2-10 раз выше по сравнению с более благополучными странами. Ожирение, гипертония и загрязнение воздуха стали основными факторами, способствующими увеличению бремени инсульта среди молодого населения.

Также исследование показало значительное влияние экологических факторов, включая воздействие высоких температур и загрязнение воздуха мелкими частицами. Эти факторы риска особенно сильно проявляются в странах с низким уровнем дохода, что подчеркивает необходимость принятия мер по улучшению качества окружающей среды и профилактике метаболических заболеваний.

Авторы исследования подчеркивают важность внедрения более эффективных стратегий профилактики инсульта, которые должны включать как популяционные меры, так и индивидуальные подходы. Усовершенствование систем здравоохранения и использование новых технологий, таких как телемедицина и искусственный интеллект, могут значительно снизить глобальное бремя инсульта в будущем.