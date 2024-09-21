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09:35, 21 сентября 2024Россия

МЧС приступит к разминированию затонувшей 30 лет назад советской подлодки

МЧС: в сентябре начнется обследование подлодки К-27, затопленной в Карском море

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В сентябре водолазы МЧС приступят к обследованию советской подлодки К-27, лежащей на дне Карского моря. О ходе подводных работ сообщает пресс-служба ведомства.

«В сентябре личный состав Центра "Лидер" МЧС России обследует атомную подводную лодку К-27, затопленную в Карском море», — говорится в заявлении МЧС. Подводная лодка К-27 проекта 645ЖМТ была выведена из состава Северного флота СССР в 1980 году, а в 1982 году затоплена в Карском море, в заливе Степовом. Глубина ее залегания в настоящее время составляет 31 метр. Поводом для списания подлодки стала авария реакторов РМ-1 с жидкометаллическим теплоносителем. В результате корабль был облучен, а весь экипаж (105 человек) перенес острую лучевую болезнь. Девять человек погибли.

Судно, как напоминают в ведомстве, представляет наибольшую радиационную опасность для российской Арктики, ведь на его борту по-прежнему находятся невыгруженные реакторы. В случае их повреждения в районе захоронения подлодки придется надолго запретить рыболовный промысел, что серьезно ударит по экономикам ряда стран. В частности, в 2021 году вероятные потери для экономик России и Норвегии оценивали в 120 миллионов долларов.

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      Виктория Клабукова
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