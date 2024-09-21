Марочко заявил о десяти контратаках ВСУ с целью прорыва на территорию ЛНР

Марочко: ВС РФ отбили 10 попыток контратак ВСУ с целью прорыва на территорию ЛНР

ВС России отбили десять попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в районе города Кременная, которые проводились с целью прорваться на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Кременной, на этом участке фронта инициатива на стороне ВС РФ, но здесь противник на регулярной основе проводит контратаки. Но все это купировано нашим командованием, поэтому сейчас идет плановая боевая работа», — добавил военный эксперт.

По словам Марочко, российские подразделения активно выбивают противника с их позиций возле Червоной Дибровы и Тернов.Он полагает, что командование ВСУ могло выбрать это направление для нового броска, чтобы одержать «очередную "перемогу"», подойдя к Кременной.

Ранее сообщалось, что российские войска ударили ракетой по «старательно замаскированному» центру специальной радиосвязи главного управления военной разведки Украины в Киевской области. В операции по ликвидации объекта участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.