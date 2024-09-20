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14:29, 20 сентября 2024Бывший СССР

Россия поразила замаскированный центр спецсвязи ВСУ. Он находился глубоко под землей

Рогов: ВС РФ ракетой поразили скрытый под землей центр спецсвязи ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили ракетой по «старательно замаскированному» центру специальной радиосвязи главного управления военной разведки Украины. По словам председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, военный объект был скрыт глубоко под землей.

Рогов сообщил, что центр спецрадиосвязи Вооруженных сил Украины (ВСУ) располагался в Киевской области. Он был замаскирован под неиспользуемый гражданский объект, однако это не помешало российским войскам обнаружить и уничтожить его.

Фото: Reuters

О ликвидации центра связи украинской разведки ранее сообщало Минобороны

В четверг, 19 сентября, российское оборонное ведомство заявило об ударе по центру специальной радиосвязи Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

В операции по ликвидации объекта участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

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Помимо прочего, в тот день российские войска поразили критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах.

В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с маскировкой

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что у ВСУ наблюдаются ощутимые проблемы с маскировкой. По его словам, на купянском направлении украинская армия не может спрятать военную технику и личный состав.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В качестве примера он привел случай, когда российские войска нанесли ряд точных ударов по скоплениям вооружения и военной техники и пунктам временной дислокации ВСУ в районе Купянска.

Марочко пояснил, что украинское командование постоянно проводило передислокацию техники и меняло расквартирование военнослужащих, однако это никак не влияло на обнаружение Вооруженными силами России военных целей. Более того, подчеркивал он, под удар попал ряд объектов, где ВСУ находились менее суток.

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      Варвара Кошечкина
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