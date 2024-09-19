Россия ударила по главному центру связи разведки ВСУ. Также под обстрелы попали аэродромы и военная техника

Минобороны России сообщило о поражении главного центра связи ГУР ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России поразили главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России.

Уточняется, что в операции участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Также Российская армия ударила по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Ранее глава ГУР заявил, что «Искандеры» создают большие проблемы на поле боя

15 сентября руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что массовое производство Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ на поле боя.

И это очень большая проблема для линии фронта. (...) Больше всего страдают наши солдаты на линии соприкосновения и вблизи нее Кирилл Буданов глава ГУР Украины

Также, по его словам, на ситуацию на поле боя влияет увеличение количества управляемых авиабомб.

Еще одной «серьезной головной болью» для обороны Украины Буданов назвал информацию о поставках боеприпасов из КНДР в Россию. «Могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты, — это неприятно для нас, но это не те объемы. А вот что касается боеприпаса — это критически [опасно]», — заявил руководитель украинской разведки.

Буданова отстранили от подготовки атаки на Курскую область

До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что Буданова отстранили от подготовки атаки на Курскую область, а «медийные плюшки» за это получил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. «Вторжение в августе 24-го года — это чисто армейская операция, и многочисленные свидетельства говорят о том, что Буданова от этой операции отстранили», — сказал он.

По мнению Прозорова, главе ГУР необходимо тоже показывать свою значимость и важность, поэтому они с подчиненными устраивают такие «медийные операции», как высадка на Тендровской косе, на Тарханкуте в Крыму или атака на газодобывающие вышки в Черном море. Экс-сотрудник СБУ считает, что Буданов «пытается получить место номер один в украинской силовой медийной среде».