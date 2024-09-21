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14:17, 21 сентября 2024Россия

Минобороны заявило о наступлении российских войск в Курской области

Минобороны: группировка войск «Север» продолжила наступление в Курской области

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Минобороны России заявило в субботу, 21 сентября, что за минувшие сутки подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в Курской области на позиции украинских сил.

Утверждается, что нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также трем бригадам территориальной обороны, двум десантно-штурмовым, одной танковой и бригаде Нацгвардии. Это происходило в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Малая Локня и Плехово.

Кроме того, за прошедшие сутки «Север» сорвал попытки контратак ВСУ в направлении Камышевки и Любимовки, украинские силы потеряли до 20 человек.

Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье.

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      Антон Похиляк
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