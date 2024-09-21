Российские войска отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

Минобороны: ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу под Курском

Российские войска за минувшие сутки отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через границу в Курской области, сообщило Минобороны РФ в субботу, 21 сентября.

Украинские войска пытались прорваться в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. В отражении участвовала авиация и артиллерия.

Утверждается, что ВСУ потеряли до 20 человек, боевую машину пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения и другую технику.

Накануне также сообщалось, что были отражены четыре попытки ВСУ прорваться через российскую границу в направлении этих же населенных пунктов. Тогда ВСУ потеряли до 60 солдат, а также 10 единиц техники, заявляли в МО РФ.

