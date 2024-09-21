Минобрнауки оставило экзамен по русскому обязательным предметом для поступления в вузы

ЕГЭ по русскому останется в России обязательным для поступления в вузы

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку останется в перечне обязательных дисциплин для поступления в вузы Российской Федерации, постановило Минобрнауки. Об этом ведомство сообщило в своем канале в Telegram.

«Обязательный для всех специальностей ЕГЭ по русскому языку», — подчеркнули в министерстве.

Окончательный список экзаменов включает аттестацию по трем или четырем школьным предметам, на усмотрение вуза — по четырем: по русскому языку и 1-2 дисциплинам по усмотрению абитуриента или учебного заведения.

Ранее комитет Госдумы по социальной политике сообщил, что российское правительство отказалось от законопроекта об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.