На Украине заявили о требовании силовиков к операторам связи

Волынец: украинские силовики требуют от операторов связи выдавать данные граждан

Украинские силовики требуют от операторов сотовой связи выдавать персональные данные некоторых граждан, это никак не афишируется. Об этом заявил депутат Верховной Рады Михаил Волынец в эфире YouTube-канала «Новости Live».

«Я знаю о том, что, к сожалению, целые силовые структуры пользуются тем, что операторы мобильной связи, которые сегодня работают на Украине, целые структуры могут этим злоупотреблять и требовать от них предоставлять информацию на определенных лиц. Это не афишируется, но это происходит», — сказал Волынец.

Депутат отметил, что прослушивается «абсолютно все».

До этого депутат Рады Сергей Рахманин заявил, что в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались верить в возвращение военнообязанных из-за границы. Он счел маловероятным возвращение уехавших украинцев, поскольку желавшие служить уже приехали.