Один человек пострадал во время возгорания бензовоза и заправки на Ставрополье

Один человек пострадал во время возгорания бензовоза и АЗС на Ставрополье

В Ставропольском крае один человек пострадал во время возгорания бензовоза и АЗС, об этом в Telegram-канале сообщил врио главы Новоселицкого округа региона Виктор Фетисов.

Он уточнил, что пожар произошел на автодороге Александровское — Новоселицкое — Буденновск, в районе поворота на село Журавское. На место происшествия выехали оперативные службы и пожарные, движение транспорта было перекрыто.

«Есть информация о пострадавшем, ему в данный момент оказывается вся необходимая помощь. Состояние пострадавшего стабильное», — добавил чиновник.

О загоревшемся на заправке бензовозе стало известно вечером 21 сентября. Видео опубликовал Telegram-канал «112». По его информации, пламя перекинулось на два автомобиля и постройки АЗС.