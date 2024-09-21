Загоревшийся на заправке в российском регионе бензовоз попал на видео

«112»: в Ставропольском крае бензовоз загорелся на АЗС

Видео: Telegram-канал «112»

В Ставропольском крае бензовоз загорелся на заправке, огонь перекинулся на саму АЗС. Происшествие попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «112».

Бензовоз вспыхнул на автозаправочной станции на дороге Новоселицкое — Александровское российского региона около 21:30. Пламя быстро перекинулось еще на два автомобиля и постройки.

В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

Ранее под Тверью столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. Последствия ДТП сняли на видео.

