Последствия столкновения бензовоза, грузовика и эвакуатора под Тверью попали на видео

В Тверской области столкнулись бензовоз, грузовик и эвакуатор

Под Тверью столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. Последствия ДТП сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал МЧС России.

Авария произошла в Калининском районе Тверской области на 187-м километре трассы М-11. На кадрах видны два пожарных автомобиля, а также одна карета скорой помощи. Также показана работа пожарных, которые тушат догорающие остовы машин.

На данный момент возгорание ликвидировано, отметили в МЧС. Водителя бензовоза спасти не удалось, остальные участники ДТП не пострадали.

Ранее в Новосибирской области автобус с десятью пассажирами попал в аварию. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ съехал в кювет. Находившихся в транспортном средстве доставили в больницу.