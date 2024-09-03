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20:15, 3 сентября 2024Россия

Последствия столкновения бензовоза, грузовика и эвакуатора под Тверью попали на видео

В Тверской области столкнулись бензовоз, грузовик и эвакуатор

Под Тверью столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. Последствия ДТП сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал МЧС России.

Авария произошла в Калининском районе Тверской области на 187-м километре трассы М-11. На кадрах видны два пожарных автомобиля, а также одна карета скорой помощи. Также показана работа пожарных, которые тушат догорающие остовы машин.

На данный момент возгорание ликвидировано, отметили в МЧС. Водителя бензовоза спасти не удалось, остальные участники ДТП не пострадали.

Ранее в Новосибирской области автобус с десятью пассажирами попал в аварию. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ съехал в кювет. Находившихся в транспортном средстве доставили в больницу.

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      Никита Абрамов
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