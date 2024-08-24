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12:40, 24 августа 2024Россия

Автобус с десятью пассажирами съехал в кювет в российском регионе

В Новосибирской области автобус с десятью пассажирами съехал в кювет

Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области автобус с десятью пассажирами попал в аварию. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ съехал в кювет в 12:30 по местному времени. Транспорт следовал по маршруту СузунЧерепаново. Все находившиеся в автобусе доставлены в больницу. Количество пострадавших уточняется.

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Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступино перевернулся микроавтобус с 15 пассажирами. В результате ДТП пострадали пять человек.

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      Юлия Юткина
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