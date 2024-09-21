Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по военным складам с ракетами под Полтавой

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса», — уточнил подпольщик.

Лебедев сообщил, что в последнее время в этом месте хранятся в том числе ракеты дальнего радиуса действия.

Ранее координатор николаевского подполья рассказал об ударе по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву части ДНР. По его словам, удар пришелся по селу Константинополь.