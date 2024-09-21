Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:58, 21 сентября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по военным складам с ракетами под Полтавой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по военным складам в городе Лубны Полтавской области Украины. Его слова приводит РИА Новости.

«В 22.50 "прилетело" в бывший арсенал тяжелобомбардировочного корпуса», — уточнил подпольщик.

Лебедев сообщил, что в последнее время в этом месте хранятся в том числе ракеты дальнего радиуса действия.

Ранее координатор николаевского подполья рассказал об ударе по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву части ДНР. По его словам, удар пришелся по селу Константинополь.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о планах Зеленского попросить Байдена разместить войска НАТО на Украине

      Дюбуа нокаутировал Джошуа в бою за титул чемпиона мира по боксу

      Зеленский начнет визит в США с посещения завода боеприпасов

      Концерт Гребенщикова во Франции отменили из-за состояния его здоровья

      Иран представил новые беспилотники и ракеты

      Названа основная проблема МКС

      ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам Белгородской области

      Подполье сообщило об ударе по военным складам с дальнобойными ракетами под Полтавой

      В Британии допустили признание Зеленским поражения Украины

      Трамп заявил о намерении добиться высадки американцев на Марс во время его президентства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше