Стало известно об ударе по технике ВСУ в подконтрольной Украине части ДНР

Подпольщик Лебедев: Россия ударила по технике ВСУ в селе Константинополь в ДНР

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву части ДНР.

По его словам, удар пришелся по селу Константинополь. «По технике, которую прятали на току, не пожалели пару ракет РСЗО. Пишут, что три единицы техники уничтожено, две гусеничной и одна похожая на БТР», — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по складу со снарядами ВСУ в порту Одессы в районе Пересыпь. По его словам, удар пришелся на склад, который «буквально вчера загрузили снарядами и ракетами».