Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:05, 21 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно об ударе по технике ВСУ в подконтрольной Украине части ДНР

Подпольщик Лебедев: Россия ударила по технике ВСУ в селе Константинополь в ДНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по скоплению техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву части ДНР.

По его словам, удар пришелся по селу Константинополь. «По технике, которую прятали на току, не пожалели пару ракет РСЗО. Пишут, что три единицы техники уничтожено, две гусеничной и одна похожая на БТР», — сказал Лебедев.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по складу со снарядами ВСУ в порту Одессы в районе Пересыпь. По его словам, удар пришелся на склад, который «буквально вчера загрузили снарядами и ракетами».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это будет фундамент для того, чтобы говорить с Россией». Зеленский заявил о работе над планом мирных переговоров

      Стало известно об ударе по технике ВСУ в подконтрольной Украине части ДНР

      В ДНР мирный житель погиб в результате артиллерийского обстрела ВСУ

      Захарова назвала условие для урегулирования конфликта на Украине

      В России назвали главную опасность для Британии и связали ее с интеллектом политиков

      На Западе назвали Украину разбитой

      Маск сравнил американские СМИ с пропагандистской машиной

      Советники Трампа обеспокоились его нападками на Тейлор Свифт

      В Молдавии назвали заявление Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья преступлением

      В Литве призвали расстреливать за русские фильмы и песни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше