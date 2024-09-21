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15:15, 21 сентября 2024Бывший СССР

Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин и Мишустин поздравили премьера Пашиняна с Днем независимости Армении

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравили премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем независимости республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В поздравительном послании Путин заявил, что будущее развитие союзнических и дружественных отношений России и Армении соответствует коренным интересам народов стран. Кроме того, российский лидер пожелал здоровья и успехов Пашиняну, а армянским гражданам — счастья.

В свою очередь, глава правительства России выразил уверенность, что расширение двустороннего сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза полностью отвечает долгосрочным интересам Москвы и Еревана.

21 сентября Пашинян подчеркнул, что независимость Армении крепнет каждый день. Залогом государственного суверенитета он назвал следование демократическому подходу во внутренней и стратегии балансирования во внешней политике.

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      Кристина Есикова
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