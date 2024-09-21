Пашинян заявил о растущей независимости Армении

Пашинян: уровень независимости Армении растет день ото дня

Независимость Армении крепнет с каждым днем. Уверенность в этом премьер Никол Пашинян выразил в поздравительном послании по случаю Дня независимости республики. Сообщение опубликовано на сайте сайте политика.

«Суть и цель деятельности правительства Армении заключается в том, чтобы каждый день практически отвечать "Да" на вопрос, вынесенный на референдум 1991 года, и я должен с удовлетворением констатировать, что уровень независимости нашей страны растет день ото дня», — заявил политик.

Залогом государственного суверенитета Пашинян назвал следование демократическому подходу во внутренней и стратегии балансирования во внешней политике.

Как подчеркивает премьер-министр, после победы Бархатной революции в деле становления независимости Армения строго придерживается основ международного права. Подойдя «к краю потери независимости» в 2020 году, страна получила возможность укрепить свою государственность, встав на путь «реальной Армении» — новой национальной идеологии.

Ранее Пашинян заявил о развитии отношений с Соединенными Штатами и важности поддержки Вашингтона в ходе реализации институциональных реформ.