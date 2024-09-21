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06:01, 21 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали обязательный для хранения дома набор инструментов

Эксперт Чашина: дома нужно обязательно иметь канцелярский нож и перфоратор

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В доме или квартире может что-то ломаться и выходить из строя круглый год. Обязательный для хранения под рукой набор инструментов, чтобы устранить любые неполадки, назвала россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Ксения Чашина. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В базовый перечень нужных инструментов входят отвертки PH2 и PZ, гаечный ключ, молоток, плоскогубцы, рулетка, уровень, канцелярский нож, дрель или перфоратор. «Эти инструменты помогут выполнить самые разные задачи, начиная от закручивания шурупов и заканчивая мелкими сантехническими работами», — пояснила специалистка.

Можно также докупить дополнительные инструменты — например, ножовку по металлу и индикаторную отвертку. Они подстрахуют в неожиданных ситуациях, отметила Чашина. Важно иметь и универсальные инструменты, которые совмещают в себе сразу несколько отдельных предметов. Такой мультитул может включать кусачки, отвертки, ножницы и пилу по дереву.

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«Еще один такой прибор — реноватор, который объединяет функции дрели, шуруповерта и лобзика. Это оптимальный выбор для тех, кто предпочитает хранить дома минимум инструментов», — добавила эксперт.

При выборе инструментов необходимо обращать внимание на материалы, из которых они сделаны. Лучше отдать предпочтение продукции из хромованадиевой или хромомолибденовой стали — эти изделия будут прочными и устойчивыми к коррозии, пояснила Чашина. Самым удачным материалом рукоятки специалистка назвала двухкомпонентные материалы или АБС-пластик, которые предотвратят выскальзывание инструмента из рук.

Ранее россияне назвали самые частые ошибки в ремонте. Так, многие жалеют, что заранее не составили дизайн-проект и не подумали о расположении розеток, что выбрали дешевые материалы и непрофессиональных подрядчиков.

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      Нина Ташевская
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