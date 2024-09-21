Российские военные сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в Запорожской области

Рогов: система ПВО сбила две управляемые авиабомбы ВСУ, выпущенные по Токмаку

Российские военные с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенные по Токмаку Запорожской области. Об этом в Telegram заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы», — проинформировал он.

Кроме того, Рогов предупредил жителей Запорожской области о ракетной опасности. По его словам, особое внимание должны обратить люди из Токмака, Черниговки и Бердянска.

20 сентября дрон ВСУ атаковал школу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий сообщал, что беспилотник попал в дерево. Дети были эвакуированы.