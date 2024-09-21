Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:39, 21 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в Запорожской области

Рогов: система ПВО сбила две управляемые авиабомбы ВСУ, выпущенные по Токмаку

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиабомбы Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпущенные по Токмаку Запорожской области. Об этом в Telegram заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши доблестные воины сбили две управляемые авиационные бомбы», — проинформировал он.

Кроме того, Рогов предупредил жителей Запорожской области о ракетной опасности. По его словам, особое внимание должны обратить люди из Токмака, Черниговки и Бердянска.

20 сентября дрон ВСУ атаковал школу в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий сообщал, что беспилотник попал в дерево. Дети были эвакуированы.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили по украинскому сухогрузу. Он вез западные ракеты

      Демонстратор разрабатываемого российского самолета впервые взлетел

      Российские военные сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в Запорожской области

      Польские силовики избили и вытолкнули мигранта через калитку для животных в Белоруссию

      В ЛНР локализовали крупный пожар на площади более 2 тысяч гектаров

      85-летняя питерская пенсионерка разжалобила мошенника

      В центре Санкт-Петербурга в водосточной трубе выросли помидоры

      Запрету на теорию Дарвина в российских школах дали научную оценку

      Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с Москвой

      Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше