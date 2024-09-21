Темпы роста экономики Китая оценили

РИА Новости: темпы роста экономики Китая оказались ниже прогнозируемых

В Китае рост промышленного производства за август 2024 года составил всего 4,5 процента при том, что согласно ожиданиям аналитиков, он должен был дойти до 4,7 процента. О том, что темпы роста экономики КНР оказались ниже прогнозируемых, пишет РИА Новости со ссылкой на китайский Госстат.

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова объяснила, что правительство Китая не дало ожидаемых видов стимулирования. Она обратила внимание и на нестабильную ситуацию на рынке недвижимости. Кроме того, по ее словам, в 2023 году экспорт упал на 4,6 процента, а к маю следующего года дошло до минус 7,6 процента в годовом выражении.