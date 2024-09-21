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12:54, 21 сентября 2024Культура

Ушел из жизни солист Большого театра

РИА Новости: умер 77-летний солист оперной труппы Большого театра Верестников

Солист оперной труппы Большого театра, народный артист РФ Владислав Верестников умер в 77 лет. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на пресс-секретаря ГАБТа Катерину Новикову.

Отмечается, что Верестников служил в в Большом театре почти 30 лет — с 1977 по 2006 год. За это время он более 30 ведущих партий в операх русских и зарубежных композиторов. С 2006 года он преподавал сольное пение в Московском государственном институте музыки им. Шнитке и в центре оперного пения Галины Вишневской.

«Коллектив Большого театра выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в возрасте 75 лет в Тюмени умер актер, художественный руководитель молодежного театра «Ангажемент», заслуженный артист РФ Леонид Окунев.

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      Екатерина Подвигина
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