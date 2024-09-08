Умер игравший в «Золотом теленке» заслуженный артист РФ

Игравший в «Золотом теленке» заслуженный артист РФ Леонид Окунев умер в 75 лет

Актер, художественный руководитель молодежного театра «Ангажемент», заслуженный артист РФ Леонид Окунев умер в возрасте 75 лет в Тюмени. Об этом сообщает «АиФ-Тюмень».

«Для всего коллектива театра Леонид Григорьевич был наставником, учителем, отцом. Он никогда не сдавался, шел только вперед, вдохновлял коллектив, вел за собой театр к новым вершинам. Эта боль навсегда останется в каждом из нас», — говорится в заявлении театра «Ангажемент».

Окунев был одним из основателей «Ангажемента» в Тюмени в 1993 году. С 2005 года он был худруком театра, а также выходил на сцену в некоторых его спектаклях. В 2022 году он получил звание Почетного гражданина Тюмени, уроженцем которой был.

Заслуженным артистом Российской федерации Окунев стал в 2004 году. Кроме «Ангажемента», он в разные годы служил в Челябинском областном драмтеатре, Тюменском областном драмтеатре, Архангельском драмтеатре и Северо-Казахстанском областном драмтеатре.

На телевидении Окунев играл в таких сериалах, как «Золотой теленок», «Герой нашего времени», «Апостол», «Угрюм-река», «Братья Карамазовы» и «Достоевский». Он также снимался в фильмах Владимира Хотиненко «Патриотическая комедия» и «Макаров», а за роль в фильме «Правда о щелпах» в 2003-м был награжден призом фестиваля «Кинотавр», который разделил с партнерами по картине Камилем Тукаевым и Алексеем Шляминым.