В атакованном украинскими БПЛА российском регионе ввели режим ЧС

Кондратьев: локальный режим ЧС ввели в Тихорецком районе Краснодарского края

Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Тихорецком районе Краснодарского края. До этого российский регион подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что сейчас местному населению ничего не угрожает. По словам Кондратьева, режим ЧС понадобился для организации помощи людям и оперативного решения всех вопросов, связанных с происшествием.

«По моему поручению для более комфортных условий из пунктов временного размещения жителей района перевезли в гостиницы — в Тихорецком районе 62 человека, в Выселковском — 39. Остальная часть граждан уехали к родственникам», — отметил краснодарский губернатор.

Он подчеркнул, что в гостиницах для граждан предусмотрены психологическая и медицинская помощь, а также горячее питание.

До этого в региональном управлении МЧС допустили, что эвакуированные жители Тихорецкого района Краснодарского края смогут вернуться домой через два дня.