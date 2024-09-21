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19:22, 21 сентября 2024Бывший СССР

В Харькове снесли памятник героям двух одесских писателей

В Харькове демонтировали памятник героям романа Ильфа и Петрова

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В центре Харькова демонтировали памятник героям романа «12 стульев» пера двух советских писателей и журналистов, уроженцев ОдессыИльи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом пишет УНИАН.

Монумент изображал трех персонажей произведения: Остапа Бендера, Кису Воробьянинова и Эллочку Людоедку и был расположен на центральной улице Ярослава Мудрого.

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Памятники могли быть снесены «в рамках деколонизации», предположили авторы Telegram-канала издания.

Ранее в Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Сергею Тучкову. По завершении конфликта монумент может быть помещен в один из украинских музеев.

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      Глеб Бажуткин
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