В Харькове снесли памятник героям двух одесских писателей

В Харькове демонтировали памятник героям романа Ильфа и Петрова

В центре Харькова демонтировали памятник героям романа «12 стульев» пера двух советских писателей и журналистов, уроженцев Одессы — Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом пишет УНИАН.

Монумент изображал трех персонажей произведения: Остапа Бендера, Кису Воробьянинова и Эллочку Людоедку и был расположен на центральной улице Ярослава Мудрого.

Памятники могли быть снесены «в рамках деколонизации», предположили авторы Telegram-канала издания.

Ранее в Одесской области демонтировали памятник российскому генералу Сергею Тучкову. По завершении конфликта монумент может быть помещен в один из украинских музеев.