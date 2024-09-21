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21:13, 21 сентября 2024Мир

В Литве призвали расстреливать за русские фильмы и песни

Телеведущий из Литвы Раманаускас призвал расстреливать за русские фильмы и песни

Фото: Pixabay

Телеведущий из Литвы Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке на высокой громкости. Его слова приводит Sputnik Литва.

В пример он привел ситуацию, в которой отец семьи громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку.

«Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей, — прим. "Ленты.ру") или при детях... Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять», — сказал Раманаускас, добавив, что «детей у таких надо забирать».

В мае в Литве суд отказался защитить учительницу русского языка, которую оскорбляли в соцсетях. Преподавательница обратилась в суд после того, как пользователь сети назвал ее «ватой» и «русско-фашисткой». Вдобавок мужчина требовал отстранить ее от работы в учебных заведениях. Суд встал на сторону мужчины. Учительницу обязали возместить судебные издержки суммой 4961 евро.

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      Марина Совина
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