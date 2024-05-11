В Литве суд отказался защитить прозванную «русско-фашисткой» учительницу

В Литве суд отклонил иск учительницы, прозванной «русско-фашисткой» в соцсетях

В Литве суд отказался защитить учительницу русского языка, которую оскорбляли в соцсетях. О ситуации пишет Telegram-канал «Sputnik Литва».

Преподавательница обратилась в суд после того, как пользователь сети назвал ее «ватой» и «русско-фашисткой». Вдобавок мужчина требовал отстранить ее от работы в учебных заведениях.

Пострадавшая заявила, что обидчик унизил ее честь и достоинство. В своем иске она настаивала на публичном извинении и удалении оскорбительных комментариев. Однако суд встал на сторону мужчины. Учительницу обязали возместить судебные издержки суммой 4961 евро.

Ранее в Латвии потребовали отставки министра культуры Агнесе Логина за поддержку русского языка. Глава ведомства посчитала необходимым обеспечить вещание СМИ на языках всех национальных меньшинств республики. Прежде с поста министра образования решил уйти Гинтаутас Якштас. Чиновник публично выступал против русскоязычных школ.