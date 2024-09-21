Силовики в Москве остановили «Газель» с золотыми слитками на 18 млн рублей

Сотрудники силовых структур в Москве остановили «Газель», в которой перевозили золотые слитки на сумму более 18 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве разъяснили, что все произошло на улице Симоновский вал. В фуре находились двое мужчин 36 и 48 лет, которые «добровольно выдали сумку с пятью кустарными слитками из металла желтого цвета». Слитки были переданы на экспертизу, через некоторое время специалистам удалось установить, что в их составе золото, серебро, цинк и медь. Масса чистого золота составила не менее 2,5 килограммов, его стоимость превышает 18,5 миллиона рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»), максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет. Им уже избрали меру пресечения. В прокуратуре не стали раскрывать, подозреваемых отправили под домашний арест или в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Пскове задержали гражданина ФРГ, перевозившего золото на 90 миллионов рублей.