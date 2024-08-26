В российском регионе задержан иностранец с золотыми слитками на 90 миллионов рублей

В Пскове задержали гражданина ФРГ, перевозившего золото на 90 миллионов рублей

В Пскове задержан 58-летний гражданин Федеративной Республики Германия (ФРГ) с золотыми слитками общей стоимостью 90 миллионов рублей. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, всего у иностранца обнаружен и изъят 21 слиток золота высшей пробы общим весом 13 килограммов. Он пытался перевезти их в автодоме. Отмечается, что в ПТД он указал только транспортное средство. Золото было обнаружено у него после сканирования транспортного средства с помощью ИДК. Сначала инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты, а потом в багаже среди личных вещей нашли слитки меньшего размера.

Возбуждено уголовное дело. Немцу грозит до пяти лет лишения свободы и штраф размером до одного миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что житель Приморья попытался провезти через границу украшения на восемь миллионов рублей и попался.