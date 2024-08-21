Россиянин попытался провезти через границу украшений на восемь миллионов рублей и попался

ФТС: таможенники нашли у жителя Приморья украшений на восемь миллионов рублей

Житель Приморья попытался провезти через границу украшения на восемь миллионов рублей и попался. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сообщается, что сотрудники в автомобильном пункте пропуска Пограничный по поступившей ориентировке досмотрели багаж туристов и нашли дорогостоящие ювелирные изделия. Среди них — браслеты, подвески, серьги и кольцо.

Отмечается, что данные украшения мужчина приобрел за границей с целью продажи в России. Житель Приморья планировал ввезти их из Китая под видом предметов для личного пользования без декларирования. Россиянин взял с собой попутчицу и переложил часть изделий к ней в багаж. При этом женщина не знала о его преступном замысле.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о контрабанде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

В июне иностранка пыталась ввезти в Россию роскошные часы внутри себя. 52-летняя вьетнамка, летевшая из Дубая, не смогла пройти рамку металлодетектора. При досмотре выяснилось, что внутри пассажирки находятся часы люксовых марок.