В районе Симферополя сработала ПВО

Советник главы Крыма Крючков: системы ПВО сработали в районе Симферополя

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) сработали в районе Симферополя. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По словам Крючкова, жертв и разрушений после атаки нет.

Перед этим сообщением губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал жителей региона о ракетной атаке.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили в зоне спецоперации шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», 10 реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, поражены три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.