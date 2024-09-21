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19:47, 21 сентября 2024Россия

В районе Симферополя сработала ПВО

Советник главы Крыма Крючков: системы ПВО сработали в районе Симферополя
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Системы российской противовоздушной обороны (ПВО) сработали в районе Симферополя. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По словам Крючкова, жертв и разрушений после атаки нет.

Перед этим сообщением губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупреждал жителей региона о ракетной атаке.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские средства ПВО сбили в зоне спецоперации шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», 10 реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, поражены три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

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      Александра Лисица
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