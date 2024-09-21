Российские ПВО сбили шесть украинских «Нептунов» и 177 дронов

Минобороны: средства ПВО сбили шесть ракет «Нептун», 177 БПЛА ВСУ и 10 HIMARS

Минобороны РФ сообщило в субботу, 21 сентября, что за сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне спецоперации шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», 10 реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских дронов самолетного типа.

Кроме того, поражены три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило в субботу, что российские войска ударили по сухогрузу, который перевозил ракеты и боеприпасы, поставленные Украине странами Запада. Удар был нанесен «оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией» (точный тип оружия, поразивший судно, не уточняется). Также не приводится данных о месте поражения сухогруза.