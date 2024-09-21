В Минобороны заявили о поражении сухогруза с ракетами для Украины

МО: ВС России нанесли поражение западному сухогрузу с ракетами для Украины

Вооруженные силы (ВС) нанесли поражение сухогрузу, на котором находились ракеты и боеприпасы стран Запада, предназначенные для Киева. Информацию сообщили в Минобороны России.

«ВС РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада», — заявили в ведомстве во время брифинга.

Кроме того, рассказали в Минобороны, российские военные за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбил технику и личный состав Вооруженных сил Украины у границ Курской области. По информации МО РФ, экипаж Су-34 получил разведданные, подтверждающие, что пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен.