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12:18, 21 сентября 2024Россия

В Минобороны заявили о поражении сухогруза с ракетами для Украины

МО: ВС России нанесли поражение западному сухогрузу с ракетами для Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы (ВС) нанесли поражение сухогрузу, на котором находились ракеты и боеприпасы стран Запада, предназначенные для Киева. Информацию сообщили в Минобороны России.

«ВС РФ нанесли поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными Киеву странами Запада», — заявили в ведомстве во время брифинга.

Кроме того, рассказали в Минобороны, российские военные за сутки сбили 177 дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».

Ранее российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбил технику и личный состав Вооруженных сил Украины у границ Курской области. По информации МО РФ, экипаж Су-34 получил разведданные, подтверждающие, что пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен.

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      Александра Лисица
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