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07:27, 21 сентября 2024Россия

Минобороны показало поражение техники ВСУ у границ Курской области

МО РФ: истребитель-бомбардировщик Су-34 разбил технику ВСУ в Курском приграничье
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Минобороны России / Telegram

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбил технику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) у границ Курской области. Поражение противника попало на видео, его опубликовали Минобороны РФ в Telegram-канале.

В оборонном ведомстве добавили, что применение авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) дает возможность наносить высокоточные удары, при этом экипаж может оставаться на безопасном расстоянии от линии боевых действий.

По информации МО РФ, экипаж Су-34 получил разведданные, подтверждающие, что пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен. После этого он истребитель вернулся на аэродром вылета.

Ранее издание Military Watch Magazine написало, что российские истребители-бомбардировщики Су-34, которые наносят удары планирующими бомбами в зоне проведения специальной военной операции (СВО), вызывают тревогу на Западе.

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      Александра Синицына
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