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13:36, 21 сентября 2024Экономика

В российском городе частично обрушился многоквартирный дом

В Стерлитамаке произошло частичное обрушение аварийного жилого дома

Фото: Telegram-канал «МЧС Башкортостан»

В городе Стерлитамаке в Республике Башкортостан произошло частичное обрушение аварийного жилого дома. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС России.

У двухэтажного многоквартирного жилого дома обрушилась часть облицовочного кирпича. Здание расположено на улице Свердлова и было признано аварийным в августе 2024 года. Всего в доме восемь квартир, в них проживают 16 человек. В результате происшествия никто не пострадал, уточнили в ведомстве.

Системы жизнеобеспечения при обрушении нарушены не были, спасатели ведут обследование дома. Хотя собственники квартир не обращались к властям с просьбой организовать для них пункт временного размещения (ПВР), администрация населенного пункта решила расселить жильцов дома до проведения оценки состояния здания. «Четыре человека будут размещены в ПВР (на базе общежития УУНиТ), 12 человек, в том числе один ребенок, будут проживать у родственников», — рассказали в ведомстве. Ситуацию контролирует Главное управление МЧС РФ по республике.

Ранее в городе Троицке Челябинской области в квартире пенсионерки обрушилась бетонная стена. Дом, в котором рассыпалась стена, был построен в 1968 году.

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      Александра Лисица
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